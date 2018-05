Budget wallon: le gouvernement compte trouver 30 millions chez ceux qui n'ont pas payé la télé-redevance

L'accord est tombé cette nuit. "Le gouvernement wallon est parvenu à un accord lors des discussions relatives à l'ajustement budgétaire 2018", a annoncé le cabinet du ministre-président wallon Willy Borsus (MR).

Le gouvernement MR-cdH avait entamé jeudi le premier conclave budgétaire de 2018. Quatre jours de négociations étaient prévus pour trouver une centaine de millions d'euros sans lever de nouvelles taxes. C'est réussi. La centaine de millions à trouver sur un budget total de 14 milliards a été trouvée.



Cet argent proviendra d'une part de compression de dépenses publiques, mais d'autre part d'une taxe qui n'existe plus : la télé-redevance. Au 1er janvier de cette année, le gouvernement MR-cdH a en effet supprimé cette redevance. Mais il reste beaucoup d'arriérés à aller chercher. Certaines personnes n'ont par exemple jamais payé leur redevance de leur vie.



"C'est une question d'équité et de justice fiscale", a expliqué le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke. "Chacun doit payer ce qui est dû, ni plus, ni moins. Il ne serait pas normal par rapport aux 90/95% de la population wallonne qui ont toujours honoré leur dette avec ponctualité que ceux qui ont tenté d'y échapper ne l'honorent pas."



Combien d'argent reste-t-il à récupérer chez les mauvais payeurs? Pas moins de 30 millions d'euros.



Fin avril, le gouvernement wallon s'était mis d'accord sur une trajectoire de retour à l'équilibre de la Région à l'horizon 2020 qui se traduira, l'année prochaine, par un déficit maximal de 117 millions.