Vous pourrez bientôt retirer de l'argent chez votre libraire

Votre libraire pourrait devenir votre banquier. Une nouvelle institution de paiement voit le jour en Belgique. Elle permettra de retirer du liquide en libraire. Un service payant: 20 euros par an et 1,5 euro par retrait. Créer son compte à vue ne prendra que quelques minutes. "Ce serait bien facile, car dans le quartier, il n'y a plus de distributeur", témoigne une cliente dans une libraire de Dilbeek. Une autre ajoute : "Je pourrais faire d'une pierre deux coups. Faire un petit achat et en même temps, un retrait."

Les dépôts et retraits d'argent seront plafonnés pour lutter contre le blanchiment et protéger les libraires face à d'éventuels voleurs.

Le projet représente une possibilité de diversification pour les 2.300 libraires indépendants du pays. Trouver d'autres sources de revenus est aujourd'hui, indispensable. Xavier Deville, vice-président de prodipresse: "Les trois métiers de base, tabac/presse/jeux sont compliqués. Il faut se diversifier. Au-delà des petites commissions payées à droite et à gauche ça attire du monde, ça rend service ; on renforce notre positionnement dans un quartier ou un village."

Le système sera disponible dans 230 librairies d'ici la fin de l'été. L'objectif? Occuper 1.400 libraires d'ici 5 ans.