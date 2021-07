350 jeunes Belges rapatriés d'Espagne en raison du Covid: "Nous partons du principe qu'ils vont se montrer responsables"

Un organisateur de voyages pour jeunes rapatrie tous ses clients d'Espagne. Summer Bash, principalement actif en Flandre, propose des séjours vers des destinations festives. Elle a testé 270 jeunes et détecté 15 cas positifs. Pour limiter la propagation du virus, 350 vacanciers ont été rapatriés ce vendredi. Les premiers sont arrivés ce matin.

Les premiers cars rapatriant des jeunes Belges testés positif au coronavirus en Espagne sont arrivés vendredi midi à Gand. "Ils ne doivent plus être testés une deuxième fois mais devront s'isoler", explique Joris Moonens de l'agence flamande de la santé.



Il s'agit de deux cars de l'organisation de voyages 'Jongerentravel' avec, à leur bord, 110 jeunes et 12 moniteurs. Ils étaient attendus à Gand par leurs parents. Ils ont reçu l'autorisation de se faire rapatrier et ont pu traverser la France, bien que certains soient positifs au coronavirus. Ces jeunes devront respecter les mêmes règles d'isolation que celles en vigueur pour les personnes contaminées en Belgique. Le système de tracing va prendre contact avec chacun d'entre eux et les membres de la famille. Ceux qui ne réservent pas de test seront à nouveau contactés.

"Nous ne pouvons pas rester sur le pas de leur porte 7 jours sur 7"

"Nous ne pouvons pas rester sur le pas de leur porte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour contrôler qu'ils ne sortent pas de chez eux", commente M. Moonens. "Les jeunes se rendent bien compte que tout a été mis en place pour qu'ils puissent être rapatriés. Nous partons donc du principe qu'ils vont se montrer responsables, pour ne pas contaminer d'autres personnes."

Les jeunes qui sont partis en Espagne avec l'organisation de voyages 'Summer Bash et qui n'ont pas été testés positif devront eux effectuer un nouveau test à l'hôpital universitaire à leur arrivée, samedi matin. Après un test effectué mercredi, il apparaît que 15 jeunes sur les 271 partis avec 'Summer Bash' sont contaminés.

L'organisation de voyages a donc pris la décision de rapatrier tout le monde. Ceux qui seront testés positif devront s'isoler. Les autres devront tout de même respecter une quarantaine parce qu'ils ont été contacts à haut risque.

Les membres de la famille des jeunes seront également mis en quarantaine et testés. En théorie, cela n'est nécessaire que s'ils ont des contacts avec les jeunes, mais en pratique il n'est pas possible de ne pas avoir de contacts si vous habitez sous le même toit.