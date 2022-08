Accident mortel à Chièvres: la police recherche un témoin, au volant d’un tracteur vert

Le dimanche 28 août 2022 vers 5h30, un accident mortel a eu lieu sur la N56, à proximité du pont du viaduc TGV de Arbre, route d’Ath à Chièvres.

Dans le cadre de cet accident, les enquêteurs recherchent un précieux témoin. Il se déplaçait sur un tracteur de couleur verte muni d’un long plateau de transport. Le véhicule pourrait être de marque "Fendt" et le plateau de transport a le feu arrière droit défectueux.

Si vous êtes ce conducteur et que vous ne vous êtes pas encore manifesté auprès des services de police ou si vous connaissez le propriétaire de ce tracteur ou encore si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.



Témoignages



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.