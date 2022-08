Accident mortel dimanche matin à la limite d'Ath et de Chièvres

(Belga) Un accident de la circulation s'est produit dimanche matin à la limite d'Ath et de Chièvres (Hainaut) où une voiture est entrée en collision avec un véhicule lourd. Âgé de 27 ans, le conducteur de la voiture a été tué sur le coup. Le chauffeur du véhicule lourd a, lui, quitté les lieux.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu avant 06h00 du matin, qu'un grave accident de la circulation s'était produit le long de la chaussée de Mons (RN56) à la limite du village d'Arbre (Ath) et de Chièvres. Une voiture qui se dirigeait vers Ath est entrée en collision avec un véhicule lourd. Un SMUR, une ambulance, un véhicule de désincarcération, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des urgentistes, le conducteur de la voiture était déjà décédé. La victime était coincée dans les tôles de son véhicule dont la partie située à l'avant est totalement écrasée. Il s'agit d'un jeune Athois âgé de 27 ans. L'autre véhicule impliqué dans cet accident n'était plus sur place. Le conducteur est activement recherché. Il est possible que le chauffeur ne se soit pas rendu compte de la collision. Avisé, le parquet de Mons-Tournai doit descendre sur les lieux. (Belga)