"Fumée noire", "Gros incendie": que s'est-il passé à Bruxelles?

Vous êtes plusieurs à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler un important dégagement de fumée dans la capitale. "Fumée noire", prévient Valérie. "Gros incendie en cours", ajoute Jérôme. La fumée était visible à plusieurs kilomètres dans Bruxelles. Le plan "catastrophe" communal a même été activé. La situation est maintenant maîtrisée. Mais que s'est-il passé?

Les flammes ont ravagé une entreprise automobile, avant de se propager à un bâtiment voisin. Ce dernier s'est effondré après une explosion. Au total, deux bâtiments ont été ravagés par les flammes. L'incendie était déjà dans un état avancé à l'arrivée des pompiers. Un blessé léger est à déplorer pour cause d'inhalation de fumée, a constaté notre journaliste sur place.

"Actuellement, la protection civile est en route avec des grues pour nettoyer les débris de ce bâtiment qui s'est effondré", ajoute-t-elle. Pour l'heure, les causes de l'incendie n'ont pas encore été identifiées. Il est cependant toujours conseillé aux bruxellois et aux habitants environnant de garder portes et fenêtres closes, le temps que la fumée se dissipe.