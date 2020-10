Âgé de 22 ans, ce youtubeur réputé en Flandre a disparu: l'avez-vous vu?

A la requête du parquet du Limbourg, division Hasselt, et en collaboration avec ChildFocus la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le vendredi 23 octobre 2020 vers 16 heures, Kacper PRZYBYLSKI, un jeune homme de 22 ans, a quitté le domicile familial situé windmolenstraat à Hasselt.

Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Il se déplace à bord d'une Mercedes C180, 3 portes, de couleur bleu foncé, immatriculée 1-VJP-186. Kacper mesure 1m88, et est de corpulence mince. Il a yeux bleus et les cheveux blonds et porte un bouc. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un T-shirt rouge avec des lignes verticales bleues et blanches, un pull clair, un pantalon training foncé avec 3 bandes verticales blanches de marque Adidas et des baskets noirs. Il pourrait être porteur d'un masque buccal orange.

Il est demandé à Kacper de prendre contact avec sa famille et ses proches afin de les rassurer. Si vous avez vu Kacper PRZYBYLSKI ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au n° 116 000.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.