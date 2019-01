Appel Hainaut - Report du procès de Joseph Debrune, acquitté pour un meurtre

(Belga) Le procès de Joseph Debrune devant la cour d'appel du Hainaut, prévu mardi, a été reporté à une date ultérieure en raison de la suspension de la troisième chambre correctionnelle, durant deux mois, conséquence d'un manque de magistrats. La date du procès n'est pas connue. Joseph Debrune avait été acquitté par le tribunal correctionnel de Charleroi pour le meurtre de Ida Gurdal, le soir de la Saint-Valentin 2014 lors d'une veillée funèbre à Saint-Amand (Fleurus)

Le tribunal avait retenu la légitime défense. Le compagnon de la victime, Fernando Gaggioli, sera jugé également. Il avait été acquitté d'une tentative de meurtre sur Joseph Debrune. Ida Gurdal est morte la nuit du 14 février 2014 après avoir reçu un coup de couteau à la carotide. Un coup porté par Joseph qui prétendait avoir agi par légitime défense après avoir reçu un coup de couteau sur le flanc droit. Joseph et Ida étaient en conflit depuis plusieurs mois car la fille d'Ida avait quitté Joseph sans véritable explication. Le 14 février 2014, ils se sont croisés à la sortie d'une veillée funèbre à Saint-Amand. Joseph a déclaré qu'il avait porté un coup de couteau à Ida après avoir reçu un coup de lance sur le flanc droit de son abdomen. Fernando Gaggioli, le compagnon d'Ida avait une autre version des faits en déclarant que c'est lui qui avait porté le coup de lance. Le sang de la victime a été retrouvé sur le manche de la lance artisanale. Pour les experts, elle avait donc cette arme en main quand elle a été blessée à la carotide et donc c'est bien elle qui aurait frappé Joseph, blessé au rein et au foie. Pour le tribunal, Joseph a frappé Ida pour se défendre et il a frappé sans viser car un second coup de couteau a touché la victime plus bas que la carotide. Dans cette affaire, l'ami de la victime avait été acquitté d'une tentative de meurtre contre Joseph. Lui aussi sera jugé en appel. Les avocats dans cette affaire sont Me Fabian Lauvaux et Me Jean-Philippe Mayence, actuellement retenus dans le cadre d'un procès aux assises du Hainaut. (Belga)