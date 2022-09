Belge disparue au Pérou - Les parents de Natacha de Crombrugghe démentent la découverte du corps de leur fille

(Belga) Les parents de Natacha de Crombrugghe, touriste belge portée disparue depuis fin janvier au Pérou, ont démenti une information selon laquelle le corps de leur fille aurait été retrouvé. L'information a été publiée mercredi par le quotidien péruvien La Republicà et a été reprise dans plusieurs médias belges.

"Il s'agit juste d'un vieux crâne macabrement mis en scène avec des jambes faites de morceaux de rames ou de bois ! Il y a peu de chance que ce soit Natacha", ont indiqué à Belga les parents de la touriste. Le corps retrouvé est dans un état de décomposition avancé et il est en cours d'identification, selon le quotidien péruvien. Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05h00, pour aller contempler le canyon de Colca, l'un des plus profonds du monde. (Belga)