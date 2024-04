Décryptage - Est-il préférable de faire du sport le matin ou le soir?

Partager:

“L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt”, mais cet adage est-il également vrai en ce qui concerne l'exercice physique aux aurores? Nous avons interrogé des experts pour nous aider à comprendre quel est réellement le meilleur moment de la journée pour faire du sport.

Trouver le moment idéal pour faire du sport dans la journée peut être un vrai casse-tête. Certaines personnes aiment s'entraîner à l'aube, tandis que d'autres préfèrent attendre que le soleil se couche pour libérer l'énergie accumulée. Alors, comment démêler ce débat sans fin? Avant de nous plonger dans le vif du sujet, revenons-en aux bases. L'impact de l'activité physique sur le bien-être Rien de tel qu'une bonne séance de sport pour notre bien-être mental. Après tout, on se sent bien, libéré, plus léger, mais comment expliquer ce sentiment de bien-être profond après une séance de sport ? Philippe Godin, docteur en éducation physique et psychologue du sport, nous éclaire sur le sujet : "L'activité physique va stimuler les fonctions cardiaques, pulmonaires, augmenter la vasodilatation des vaisseaux ainsi que la température superficielle, tout cela va participer à la détente et à la production d'endorphines, l'hormone du plaisir". Le psychologue du sport ajoute :"Le corps, et le cerveau surtout, vont baigner dans ce climat de bien-être après l'effort et cela va contribuer à développer des sensations et des émotions positives qui vont permettre d'avoir une meilleure assurance, une meilleure confiance en soi". Le simple fait que nous nous sentons plus en forme après quelques séances de sport joue également sur notre bien-être psychologique. Thierry Meunier, éducateur physique pour l'armée, souligne également les bienfaits du sport :"Cela permet d'évacuer toutes les pensées de la journée, ça peut vraiment servir comme vide-tête".

Maintenant que nous avons posé les bases, nous allons pouvoir répondre à notre question. Du sport aux aurores Êtes-vous matinaux et enfiler vos chaussures de course à 6 heures du matin ne vous fait pas peur? Faire du sport le matin nous permet de bien commencer la journée. Marie Hechtermans, médecin du sport, nous explique pourquoi faire du sport le matin présente un avantage : L’avantage est que le sport va avoir une action régulatrice sur certaines hormones, dont l’hormone du sommeil qui va permettre de créer un bon rythme éveil-sommeil. Il y aura aussi un effet régulateur sur les neurotransmetteurs (les hormones qui transmettent les messages dans le cerveau). Ça nous permet d’être plus en forme pendant la journée et d’être, peut-être, plus efficace pendant la journée qui s'ensuit”. Il n’y a pas vraiment de contre-indications à faire du sport le matin, selon Thierry Meunier. Par contre, le coach souligne qu’il faut bien s’échauffer et s’alimenter: “L’échauffement va être important niveau articulaire, il faut axer la première partie de la séance sur celui-ci”. L’inconvénient serait donc de devoir prendre plus de temps pour l’échauffement comparé à un autre moment dans la journée où notre corps est déjà plus “réveillé”. Marie Hechtermans souligne que“nous pouvons être un peu moins performant le matin, dû au fait que nous ne sommes pas encore très réveillés et que notre corps n’est pas encore très chaud”.

L'entraînement en fin de journée Vous n'avez pas le temps de faire du sport le matin ou vous n'aimez tout simplement pas vous lever tôt? Peut-être qu'une séance de sport l'après-midi ou le soir vous convient mieux. Le médecin du sport nous explique les avantages, "L'avantage de faire du sport l'après-midi, est qu'on est un peu plus performant d'un point de vue sportif vu que notre corps est déjà "échauffé". Un autre avantage de faire du sport plus tard dans la journée, c'est que ça va nous permettre de nous libérer l'esprit après une journée de travail, de se détendre et de se sentir de nouveau un peu plus revigoré pour la fin de la soirée afin de profiter avec notre famille". "Testez pour voir si cela vous convient, si pas, alors ne le faites pas" Contrairement à la plupart des études, selon Marie Hechtermans, le fait de faire du sport plutôt fin d'après-midi améliore le sommeil. Cela permet de créer une bonne fatigue physique pour contrer la fatigue mentale due au travail. Le médecin du sport argumente, "Dans la plupart des recommandations, on vous dira de faire attention de ne pas faire de sport trop intensif juste avant d'aller se coucher, pour ne pas s'exciter. Les études scientifiques ne sont pas extrêmement claires à ce niveau-là, ce n'est pas un "non" absolu c'est plutôt un: "Testez pour voir si cela vous convient, si pas, alors ne le faites pas". Le psychologue Philippe Godin ne partage pas cet avis. Selon lui, s'entraîner trop tard le soir n'est pas idéal. Philippe Godin argumente, "Nous avons un cycle d'activation qui est lié au sommeil et au réveil. Si vous faites du sport trop tard le soir, vous allez retarder le moment du passage au sommeil. Si votre système se remet tout doucement en mode sommeil à 2 heures du matin alors vous dormirez convenablement à partir de ce moment-là. Cependant, vous aurez quand même perdu 2-3 heures de sommeil préalable. Finalement, c'est très personnel, il y a des personnes qui s'en sortent avec 6-7 heures de sommeil par nuit et d'autres qui ont besoin de plus de sommeil". "Le plus important dans le sport c'est tout simplement d'en faire"