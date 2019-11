Dodo la Saumure reste en prison

(Belga) Alors que la chambre du conseil de Mons lui avait octroyé une surveillance sous bracelet électronique, Dominique Alderweireld, dit Dodo la Saumure, est passé devant la chambre des mises en accusation mardi matin à Mons car le parquet avait fait appel. Le chambre des mises en accusation a cassé la décision de la chambre du conseil.

En mars dernier, Dodo la Saumure a été placé sous mandat d'arrêt pour proxénétisme et incitation à la débauche. La chambre du conseil lui avait déjà octroyé le bracelet en septembre mais la chambre des mises en accusation avait déjà cassé cette décision. En septembre 2014, il avait écopé d'une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire de cinq ans, devant la cour d'appel du Hainaut à Mons, pour des faits identiques. En mai dernier, Dodo la Saumure avait été condamné par le tribunal correctionnel de Courtrai à 30 mois de prison, dont 15 mois de prison ferme, pour appartenance à une organisation criminelle, exploitation de maisons closes et traite des êtres humains avec violence, intimidation, menaces et corruption. Dodo la Saumure n'est plus défendu par Me Jean-Philippe Mayence mais par l'avocat tournaisien Gauthier Gossieaux. (Belga)