France: jusqu'à seize ans de prison pour l'agression antisémite d'un couple

Les agresseurs d'un juif et de sa compagne, violée lors d'un violent cambriolage en banlieue parisienne en 2014, ont été condamnés vendredi à des peines allant jusqu'à 16 ans de réclusion par la justice française, qui a retenu la qualification antisémite.

Les trois hommes, aujourd'hui âgés de 22, 23 et 26 ans (l'un est en fuite), qui avaient pénétré de force, cagoulés et armés, dans l'appartement des victimes à Créteil, ont été condamnés à 16, 13, et 8 ans de réclusion criminelle. La cour d'assises où ils étaient jugés a également reconnu coupable l'agresseur qui était jugé pour le viol. Les peines sont moins sévères que celles demandées par l'avocate générale pour un crime qu'elle avait qualifié de "foncièrement antisémite". Elle avait requis jeudi 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Houssame Hatri, l'homme en fuite et auteur selon les victimes des propos antisémites lors du cambriolage, pas moins de 15 ans pour Ladje Haidara, reconnu coupable du viol, et 10 ans pour Abdou Salam Koita, le troisième agresseur. Deux complices, jugés en même temps depuis le 26 juin, ont eux écopé de six et cinq ans de prison. Les trois hommes s'étaient introduits de force au domicile des parents de Jonathan, où vivait le jeune homme avec sa compagne à l'époque, Laurine, aujourd'hui âgée de 23 ans. Le jeune couple avait été ligoté et bâillonné pendant que les agresseurs fouillaient l'appartement, à la recherche d'argent liquide. "Les juifs, ça ne met pas l'argent à la banque", leur avait-on dit arme au poing, menaçant de les "buter". La jeune femme avait été violée par l'un des agresseurs au cours de ce cambriolage, mais n'avait pas pu l'identifier formellement car son visage était dissimulé. L'homme condamné pour ces faits a toujours nié en être l'auteur.