Fusillade à Wevelgem: l'homme touché par la police est décédé

(Belga) L'homme touché par un tir de la police mercredi après-midi est décédé, indique le parquet de Courtrai. L'individu avait attaqué un policier avec un tournevis à Wevelgem (Flandre occidentale).

"Deux agents ont voulu contrôler l'homme", a expliqué le parquet de Courtrai. "Mais l'individu s'est tout de suite montré très agressif." Il s'est précipité sur la police et a menacé les agents avec un tournevis. Ceux-ci "ont tenté de l'arrêter avec du spray au poivre mais il a blessé l'un d'eux avec son tournevis au visage et au torse. L'autre policier a alors sorti son arme et a tiré." L'homme a succombé à ses blessures malgré les tentatives de réanimation. Le policier a quant à lui été grièvement blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Un juge d'instruction a été désigné et le Comité P, qui contrôle les services de police, va enquêter sur l'affaire. L'homme était connu pour son agressivité, il avait déjà menacé par le passé sa famille et du personnel en charge de soins à domicile. (Belga)