Gaëtan, 17 ans, avait violé puis tué son amie sur le parking d'Anderlecht: "Je voulais qu'elle soit inconsciente, je voulais lui faire l'amour"

Gaëtan, un jeune homme de 21 ans qui avait tué en 2016 une adolescente de 17 ans à Anderlecht, comparaît devant la cour d'assises de Nivelles. Attention, cette évocation peut heurter les sensibilités des plus jeunes.

Un procès débute ce jeudi devant les assises de Bruxelles. Gaëtan doit répondre de viol et de meurtre sur l'une de ses amies. Les faits se sont déroulés sur le parking du magasin Décathlon d'Anderlecht en juin 2016. Il avait 17 ans au moment des faits.

Ce soir de juin, Gaëtan et son amie Thaynara boivent beaucoup. Ils s'embrassent mais Thaynara refuse d'aller plus loin. Ivres, les deux jeunes s'endorment sur le parking du Décathlon. Un peu plus tard, à cause du froid, Gaëtan se réveille. Il est frustré. Thaynara dort toujours. Il la soulève et la jette par-dessus le muret.

Il la bat à mort

La jeune fille fait une chute de plusieurs mètres. "Je voulais qu'elle soit vraiment inconsciente, je voulais lui faire l'amour", déclare-t-il aux enquêteurs. Thaynara gît au sol. Elle est inconsciente. Elle gémit et respire doucement. Gaëtan la déshabille, la traîne jusqu'à un talus et alors qu'elle est toujours inconsciente, il la viole à plusieurs reprises avant de la battre à mort et de l'étrangler. L'horreur durera près de 30 minutes.

Durant l'enquête, Gaëtan expliqua avoir lui aussi été abusé par un autre jeune durant son enfance. Les experts ont relevé chez lui des traits psychopatiques. Son procès va durer une semaine.