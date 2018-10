Le tunnel des Quatre Bras toujours fermé dans les deux sens

Le tunnel des Quatre Bras de Tervuren a été fermé à la circulation dans les deux sens sur le Ring de Bruxelles, mardi après-midi. Selon le site de la police fédérale, c'est un problème technique qui en est la cause. Une panne de courant est survenue dans le tunnel lors de travaux de rénovation de l'installation à haute tension de l'ouvrage, géré par la Région flamande. L'alimentation de secours a été enclenchée mais sa capacité est limitée.

La circulation automobile est déviée via le carrefour en surface. Cela provoque de gros embarras de circulation en direction de Waterloo et en direction de Zaventem. Des ralentissements sont aussi observés au-delà du carrefour Léonard et sur la E411 en provenance de Namur.

L'Agence flamande des routes affirme mettre tout en oeuvre pour rétablir au plus vite l'alimentation et rouvrir le tunnel. A 22h00, la situation n'était pourtant toujours pas rétablie.

