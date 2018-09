La police belge recherche le suspect d'une fusillade aux Pays-Bas

(Belga) La police belge a émis un avis de recherche pour Errol Janssen, un homme de 51 ans qui se fait également appeler Mick van der Laan, soupçonné d'avoir été impliqué dans une fusillade mortelle le 7 août à Delft, aux Pays-Bas. Il pourrait se trouver en Belgique.

Une personne de 60 ans était décédée sur les lieux de la fusillade des suites de ses blessures. Le suspect s'était enfui en moto. Il portait un casque et était vêtu d'un pantalon en jeans et d'un gilet de cuir avec l'emblème du club de motocyclisme des Hells Angels. Il a de nombreux tatouages et avait les bras découverts lors de sa fuite. Les enquêteurs le soupçonnent de s'être enfui vers l'étranger. Il pourrait se trouver en Belgique ou y être passé. Les personnes qui connaissent cet individu où savent où il se trouve peuvent contacter les enquêteurs au numéro gratuit 0800 30 300 ou via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.