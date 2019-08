Cet individu est suspecté d'avoir violé une adolescente à Bruxelles: l'avez-vous vu?

La police diffuse ce mardi, à la demande du parquet de Bruxelles, un avis de recherche concernant des faits de mœurs graves commis dans le centre-ville. Il s'agit d'un individu suspecté d'un viol survenu en octobre 2017. La victime, âgée de 16 ans au moment des faits, n'a trouvé que récemment le courage de porter plainte.



La victime a été violée en octobre 2017 dans le centre-villle de Bruxelles, impasse des Cadeaux. Un portrait-robot et une description de l'agresseur ont pu être dressés grâce à ses déclarations.



La police recherche un homme mesurant 1m80 et à la corpulence athlétique. L'individu est âgé de 25 à 30 ans et a la peau basanée. Il a les cheveux bouclés noirs, un grand nez, des sourcils épais noirs et des petits yeux brun foncé rapprochés.



Toute personne connaissant cet individu est priée de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300.