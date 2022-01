Le procès en appel de l'ancien député-bourgmestre Alain Mathot débute ce lundi

Ces 17, 18 et 19 janvier, Alain Mathot comparait devant la 4e chambre bis de la cour d’Appel de Liège.

En première instance, il était poursuivi pour corruption passive, faux, blanchiment, abus de biens sociaux et infractions aux enchères publiques.

Des faits liés à l’attribution du marché pour la construction du nouvel incinérateur d’Intradel. Le 25 février 2021, il avait été acquitté des faits de corruption. Moins de 24 heures après ce jugement, le parquet de Liège avait manifesté son intention de ne pas en rester là et de faire appel du jugement.

L'examen du dossier au fond débute ce lundi à 9h00 avec l'interrogatoire du prévenu et les plaidoiries des parties civiles. Le réquisitoire du parquet général et de l'avocat général Véronique Truillet aura lieu le 18 janvier. La plaidoirie de la défense, Me Jean-Philippe Mayence, aura lieu le 19 janvier.