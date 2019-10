Michel Lelièvre pourra être libéré sous conditions: les familles réagissent

Jean Lambrecks, le papa de Eefje, l'une des victimes de Marc Dutroux que Michel Lelièvre a aidé à enlever, a déclaré lundi, à l'issue de l'audience du TAP de Bruxelles, que la décision de libérer Michel Lelièvre ne lui inspirait aucun sentiment positif. "Je ne pense pas qu'il (Michel Lelièvre) a changé. Il n'a jamais répondu à nos questions", a-t-il dit. Lundi après-midi, le TAP de Bruxelles a décidé d'accorder à Michel Lelièvre la libération conditionnelle qu'il demandait, après vingt-trois années passées en prison.

"J'aurais préféré qu'il en soit autrement. Je doute qu'il adhère aux conditions", a ajouté Jean Lambrecks, présent à l'audience du TAP. La compagne de celui-ci a également commenté la décision. "Je la comprends mais je ne peux pas l'appuyer. C'est de la théorie. Qu'en sera-t-il en pratique?", a-t-elle demandé.

Le jour où il avait prévu de nettoyer la tombe d'An et de mettre des fleurs, Paul Marchal a appris la libération de Michel Lelièvre. "Je comprends que la libération de Michel Lelièvre soit là maintenant. Les conditions, ça ne signifie rien. On voit que pour Michelle Martin, ça ne signifie rien du tout. On parlait de payer les victimes et on n’a jamais eu un centime. Je vois que Lelièvre a obtenu les mêmes conditions donc, qu’est-ce que cela signifie ? Pour moi, il n’aurait jamais dû sortir de prison", a déclaré Paul Marchal au micro de notre journaliste Vincent Jamoulle. "Il est nécessaire de mettre en place une loi qui permette de maintenir ce genre d’individu plus longtemps en prison. Je parle des crimes très graves comme ceux de Dutroux."

Et d'ajouter: "Michel Lelièvre n’a jamais pris contact avec nous, donc il ne regrette pas ce qu’il a fait. Qu’est-ce que ça signifie ? Dutroux sera un exemple pour notre pays, donc je ne crois pas qu’on va le libérer plus tôt que prévu. Tout ce que je dis maintenant, c’est mon esprit qui le dit. Mon enfant a été tuée dans des circonstances incroyables. Je ne peux pas accepter que des gens ne regrettent pas ce qui s’est passé. On pense tous les jours à notre fille. C’est très dur."



Paul Marchal sur la tombe de sa fille, An, ce lundi





Une libération soumise à différentes conditions

Lundi, le TAP de Bruxelles a décidé de libérer anticipativement Michel Lelièvre, deux ans avant qu'il n'ait fini de purger la totalité de sa peine de 25 ans de prison. Cette libération est soumise à différentes conditions dont la principale pour le condamné est de trouver un logement dans un délai de six mois.

Outre cette condition, le tribunal a énoncé de nombreuses zones géographiques où l'ancien complice de Marc Dutroux ne pourra pas se rendre. Il s'agit des provinces du Brabant flamand, du Limbourg, du Hainaut, de Liège et du Luxembourg ainsi que de la province hollandaise du Limbourg et de la province allemande de Rhénanie. Plusieurs quartiers d'Ixelles et de Bruxelles, ainsi que certaines lignes de métro et de train, lui sont aussi interdits. Michel Lelièvre a été condamné en 2004 par la cour d'assises d'Arlon à 25 ans de prison pour avoir aidé Marc Dutroux à enlever Sabine, Laetitia, An et Eefje.