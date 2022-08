Michelle Martin définitivement libre ce vendredi

Michelle Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, sera libérée vendredi sans conditions, a annoncé la Justice aux proches des victimes de Dutroux, selon un message publié mardi soir sur la page Facebook de Paul Marchal, le père d'An Marchal.

"Ca reste difficile... Surtout un jour comme aujourd'hui. Il y a tant d'années, An a été arrachée à nos vies le 23 août. Cela est encore plus dur quand on reçoit une lettre de la Justice qui nous informe que les conditions liées à la liberté conditionnelle de Michelle Martin sont levées", a commenté M. Marchal.

Michelle Martin avait été condamnée en 2004 à 30 ans de prison par la cour d'assises d'Arlon pour complicité dans les crimes commis par son ex-mari, qui a été condamné à la perpétuité pour enlèvement, torture, viol et meurtre.

Enfermée depuis 1996, elle avait bénéficié d'une libération anticipée sous conditions en août 2012. Dix ans plus tard, les conditions vont être levées.