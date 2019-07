Panne informatique à l'aéroport de Bruxelles: les bagages doivent être traités manuellement pour les départs

(c) RTL INFO

"Panne du système de bagages à Zaventem. De nombreux avions en retard, en attente des bagages. Le mien a déjà une heure de retard et il n'y a pas d'heure de décollage prévue en ce moment", nous rapportait Fabrice via le bouton orange Alertez-nous peu avant midi. Il n'est pas le seul passager à nous avoir signalé ce problème ce matin. Celui-ci est lié à une panne informatique et ne touche que les bagages pour les vols de départ depuis au moins 8 heures ce matin. Les bagages sont dès lors actuellement enregistrés à la main, ce qui engendre évidemment des retards.