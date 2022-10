Paulette, 83 ans, avait disparu depuis 2 ans à Andenne: son corps a été retrouvé grâce à Google Street View

Une habitante d'Andenne de 83 ans n'avait plus donné aucun signe de vie depuis le 2 novembre 2020. Son corps a été retrouvé grâce à l'outil Google Street View.

Google Street View, c'est cet outil d'images satellites et aériennes haute définition. Avant de classer l’affaire, un enquêteur décide de replonger dans l’histoire. Il vérifie alors les images relevées par Google Street View, le jour de la disparition de Paulette. Et là, c’est la stupeur. Il aperçoit l’octogénaire se diriger vers le domicile de son voisin. Ce seront les dernières images d’elle en vie.

Arrivée sur place, la police découvre bel et bien le corps de Paulette, inerte, et étendu dans le jardin de son voisin. Plusieurs hypothèses sont alors avancées. Selon le quotidien L'Avenir, un malaise ou encore une chute pourraient être envisagés.

Plusieurs questions se posent : comment un corps peut-il passer inaperçu pendant deux ans ? Et ce, en plein air ? Et surtout, comment les enquêteurs ont-ils pu passer à côté du corps sachant le dispositif spécial qui avait été mis en place ? Suite à la disparition de Paulette, une mobilisation intense s'était organisée.

Un hélicoptère équipé de caméras thermiques mais également des chiens pisteurs avaient été par exemple, réquisitionnés. Une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes exactes de sa mort.