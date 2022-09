Plus de 320 000 tests d'alcoolémie réalisés pendant l'été lors de la campagne Bob

(Belga) Un peu plus de 320 000 personnes ont été contrôlées par la police fédérale et les zones de police locale lors des 12 semaines de la campagne estivale Bob, ont fait savoir vendredi l'Institut Vias et la police fédérale dans un communiqué. Sur les 322 363 conducteurs testés, 7 972 étaient positifs à l'alcool.

La campagne a débuté le 3 juin et s'est terminée le 29 août. Avec un total de 322 363 contrôles effectués en 12 semaines, les forces de l'ordre ont réalisé quelque 3 800 tests en moyenne par jour. Par rapport à l'année dernière, les policiers ont réalisé plus de vérifications, puisqu'en 2021 ils n'avaient procédé "qu'à" 205 000 contrôles. Sur l'ensemble des automobilistes invités à souffler dans l'éthylotest, 7 972, soit 2,5 % des personnes testées, présentaient une alcoolémie au-delà du seuil autorisé. Bien que cela représente une amélioration par rapport aux 3,3 % enregistrés en 2021, l'insatisfaction règne du côté de la police fédérale de la route. "À première vue, les chiffres sont meilleurs que l'an passé. Toutefois, à notre niveau, nous ne sommes pas pleinement satisfaits. En effet, nous souhaiterions voir ce chiffre passer à 0 %. La conduite sous influence demeure un killer et il est de notre mission, main dans la main avec nos partenaires en charge de la prévention, au nombre desquels Vias, de garantir la sécurité routière. Tant que cela sera nécessaire, la Police fédérale de la Route contrôlera les conducteurs au profit de l'intérêt de tous", a réagi son directeur Koen Ricour. Les chiffres de la campagne soulignent également que plus d'un conducteur sur dix (10,6 %) était positif à l'alcool en cas d'accident. Au cours du 1er semestre 2022, 2 041 conducteurs ont été impliqués dans un accident alors qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool. (Belga)