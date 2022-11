Policier tué à Schaerbeek: Thomas, 29 ans, a perdu la vie dans l'attaque

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a été attaquée par un individu armé d'un couteau, jeudi soir vers 19h15, rue d'Aerschot à Schaerbeek. D'autres policiers sont venus en renfort et ont tiré sur l'assaillant afin de le maîtriser.

Les deux policiers et l'auteur, blessés, ont été emmenés à l'hôpital. L'un des policiers, qui a été touché au cou, est entre-temps décédé des suites de ses blessures.

Le policier décédé s'appelait Thomas.M. Il avait 29 ans (1993). Il habitait la province de Liège sur la commune de Donceel. Il avait un frère jumeau et une sœur cadette. Olivier Slosse, chef de la police de Bruxelles-Nord, précise: "Ça faisait quatre ans qu'il était chez nous. Il avait 29 ans et était attaché au commissariat du quartier Nord. Il avait une équipe soudée, le contexte de travail est parfois particulier et difficile. J'ai ressenti lors du contact avec ses collègues cette nuit qu'ils avaient perdu un des leur, un proche."

Le dossier a été confié au parquet fédéral en raison de la nature possiblement terroriste de l'attaque.

> Ce que l'on sait de l'assaillant