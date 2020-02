Rémunération du patron de la RTBF: plusieurs employés dénoncent des agissements au parquet

(c) Belga

L'administrateur délégué de la RTBF, Jean-Paul Philippot n'en a peut-être pas fini avec la tempête dont il pouvait penser être sorti après les décisions prises il y a quelques semaines par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Conseil d'administration de la RTBF sur sa rémunération controversée. Les journaux SudPresse révèlent ce mardi que plusieurs employés ont, par l'entremise du célèbre avocat Maître Mayence, remis au parquet un dossier qui établirait des fautes plus importantes que ce que le patron de la RTBF, candidat à un 4e mandat, a bien voulu reconnaître. "Des personnes veulent faire connaître cette vérité afin que les gens qui prennent la décision d’octroyer un nouveau mandat à Monsieur Philippot possèdent les bonnes informations. Et que le gouvernement soit ainsi au courant", auraient écrit les fonctionnaires. Certains agissements pourraient constituer des infractions. "Le problème est donc sérieux" a estimé Mâitre Mayence, interrogé par SudPresse.

Sommé de s'expliquer après qu'on avait observé une différence entre les montants de sa rémunération mentionnée dans le rapport officiel de l'entreprise et sa rémunération réelle, Jean-Paul Philippot avait reconnu en décembre devant son Conseil d'administration une faute et un contrat mal rédigé, comportant deux articles contradictoires. Il avait aussi indiqué qu'une diminution de 10% de la partie variable de ses rémunérations sera opérée.

De son côté, le gouvernement de la Fédération avait décidé, après avoir pris connaissance des rapports demandés aux Commissaires et de l'audit, de réclamer à l'administrateur général le remboursement des rémunérations perçues au-delà de son plafond salarial, soit quelque 60.000 euros au total. La part variable de son salaire pour 2019 sera également revue au besoin à la baisse afin que ses émoluments pour l'ensemble de l'année ne dépassent pas ce même plafond.

Toutefois, le gouvernement n'a pointé aucune faute commise dans le chef de l'administrateur général de la RTBF, préférant parler de "responsabilité collective".

En outre, la ministre des Médias Bénédicte Linard a adopté un arrêté ministériel qui plafonnera strictement le salaire de l'administrateur de la RTBF à 245.000 euros par an, soit une réduction salariale de quelque 35%.