Tueurs du Brabant - Michel Libert porte plainte contre le nouveau témoin pour calomnie

Michel Libert, présenté comme le "Géant" des tueurs du Brabant par un nouveau témoin, a déposé plainte pour calomnie, a-t-il indiqué samedi au quotidien De Morgen.

Ce témoin, un ex-militaire qui a été membre pendant de longues années de l'organisation d'extrême droite Westland New Post (WNP), a contacté les enquêteurs il y a quelques mois et les a mis sur la piste de son supérieur de l'époque, Michel Libert. Il affirme avoir reconnu ce dernier sur la photo d'un portrait robot du "Géant". A 63 ans, M. Libert n'est pas inconnu du dossier des Tueurs du Brabant. Un lien avait déjà été établi avec le WNP et conduit à son arrestation à deux reprises, en 1983 et 2014. Michel Libert nie toutefois les accusations du témoin. "L'histoire qu'il raconte contient 60% de vérité et 40% d'affabulations. Je dépose plainte contre lui pour calomnie et nous nous retrouverons au tribunal", a-t-il annoncé.