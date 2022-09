Un automobiliste décède après une altercation à Engis: le second conducteur s'est dénoncé

(Belga) Un homme âgé de 32 ans est décédé dimanche en fin d'après-midi à Hermalle-sous-Huy (Engis, province de Liège) après une altercation avec un autre automobiliste. Ce dernier s'est présenté à la police lundi en fin d'après-midi, a indiqué le parquet de Liège, confirmant des informations de plusieurs médias locaux.

Selon les premiers éléments, deux automobilistes auraient eu un différend sur la chaussée avant de se retrouver sur une aire de repos de la RN90 dans le sens Huy-Liège. Originaire de La Bruyère (province de Namur), le trentenaire serait décédé suite à un coup reçu lors de la dispute. Inconscient dans son véhicule, il n'a pas pu être réanimé par les services de secours. Une autopsie devait être réalisée par un médecin légiste afin de déterminer les causes précises du décès. Le second automobiliste, reparti après l'altercation, s'est présenté à la police et a été privé de liberté pour son audition par la police judiciaire fédérale de Liège, en charge de l'enquête. (Belga)