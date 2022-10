Un Liégeois tente de violer une femme de 82 ans: il écope de 24 mois de prison

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné mercredi un Liégeois à une peine de 24 mois de prison ferme après avoir commis une tentative de viol sur une femme de 82 ans. Le prévenu avait commis ces faits sur une dame qui lui était venue en aide et l'avait hébergé.

Les faits s'étaient déroulés au domicile de la victime, une dame qui considérait le prévenu comme l'ami du fils qu'elle avait perdu. Alors qu'il était hébergé chez la victime, le prévenu s'était glissé dans son lit en prétextant une crise d'angoisse. Il l'avait ensuite précipitée sur le sol et l'avait déshabillée de force en tentant de lui imposer des relations sexuelles. L'homme prétendait être amoureux de l'octogénaire. La victime s'était débattue et était parvenue à se défaire de l'étreinte forcée. Le prévenu avait alors fait des aveux et présenté ses excuses. Il serait toujours hébergé chez la victime. Poursuivi pour tentative de viol et atteinte à l'intégrité sexuelle, le prévenu ne s'était pas présenté devant le tribunal. Celui-ci l'a condamné par défaut à une peine de 24 mois de prison ferme.