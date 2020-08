Un pêcheur tué par un poisson dans le nord de l'Australie

(Belga) Un pêcheur a été tué par un gros poisson en Australie lorsque celui-ci a sauté dans son bateau, le frappant, lors de ce mouvement, à la poitrine, rapporte samedi la police du Territoire du Nord.

L'homme, âgé 56 ans, pêchait depuis le bateau avec des amis et de la famille près de Darwin, la capitale du Territoire du Nord, vendredi, lorsque le poisson s'est soudainement lancé dans le bateau, expliquent les forces de l'ordre locales, qui évoquent un incident "bizarre". La victime s'est effondrée et le groupe s'est précipité vers le port de Cullen Bay, où l'attendaient police et ambulanciers, tout en procédant à de la réanimation cardio-respiratoire. Le pêcheur est finalement décédé sur place. (Belga)