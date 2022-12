Soutien psychologique face à la dureté du procès des attentats de Bruxelles: "Énormément de soin a été porté aux jurés et aux parties civiles"

Durant le procès des attentats de Bruxelles qui va durer 7 mois, les parties civiles et les jurés vont être confrontées à des images et à des témoignages très durs. Les Cliniques universitaires Saint-Luc ont été désignées pour les durant le procès. Charlotte Mauchien, psychologue aux urgences psychiatriques, fait partie de cette équipe. Elle explique que tout a été prévu pour prendre en charge les jurés ou parties civiles qui souffrent de ce à quoi ils sont confrontés durant ce procès.

"Il n'y a pas de recette, il va falloir s'adapter en fonction des besoins. Énormément de soin a été porté aux jurés et aux parties civiles sur le site-même pour que cela se passe au mieux. Il y a du soutien qui est proposé sur place, ainsi que des collaborations avec les cliniques universitaires Saint-Luc pour faire en sorte que si quelqu'un en souffrance doit arriver dans notre service, cela soit fait de la manière la plus fluide possible et que l'accueil soit vraiment soigné pour ne pas rajouter quelque chose de lourd, du traumatisme ou quelque chose qui pourrait être trop compliqué à gérer en plus de ce qu'ils ont déjà à gérer".

Y a-t-il des signes avant-coureurs auxquels ils doivent être attentifs ?

"Il y a les signes habituels de souffrance comme les troubles du sommeil, de l'anxiété, les problèmes de concentration, l'irritabilité, ce sont tous des symptômes auxquels on peut être vigilants. Il y a certaines personnes qui vont les identifier, mais pour lesquelles cela ne nécessitera pas de prise en charge, qui arriveront à gérer ça dans la sphère privée. Et puis, il y en a d'autres qui, à un moment donné, vont se rendre compte qu'ils ont besoin de plus, qui vont aller voir un professionnel parce que les proches n'arrivent plus à absorber cette détresse, soit parce qu'eux-mêmes n'arrivent plus à en parler avec les proches et préfèrent trouver une écoute attentive et qui est là pour les aider au mieux de manière professionnelle".

> Toutes les actus du procès des attentats de Bruxelles