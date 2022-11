Une enfant de 8 ans aurait passé sa vie enfermée en Allemagne

(Belga) Une enfant de huit ans aurait passé presque l'entièreté de sa vie enfermée, selon le parquet de Siegen qui a ouvert une enquête. L'enfant aurait été séquestrée dans la maison de ses grands-parents, l'enquête se penche sur ceux-ci ainsi que sur la mère de la victime, a indiqué le parquet ce week-end.

Ils n'auraient jamais laissé cette dernière aller à l'école ou jouer avec d'autres enfants. Elle n'aurait tout simplement pas quitté la maison de ses grands-parents située dans la petite ville d'Attendorn (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). La mère avait informé les services sociaux qu'elle avait déménagé en Italie. Le père ne vivait pas avec la famille. Lorsque les autorités italiennes ont fait savoir à leurs homologues allemandes que la mère et la fille ne vivaient pas dans la Botte, la protection de la jeunesse a décidé de rendre visite à la maison des grands-parents, où ils ont trouvé la victime. La mère et les grands-parents usent de leur droit au silence et n'ont pas justifié la raison pour laquelle l'enfant avait été privée de contacts sociaux. Les trois adultes sont soupçonnés de séquestration. Les voisins interrogés ont dit ignorer que la fille et la mère habitaient la maison. L'enfant a été placée dans un foyer d'accueil. Aucune trace de maltraitance physique ou de malnutrition n'a été repérée. Un tuteur légal va être désigné par le tribunal. (Belga)