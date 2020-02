Vol à main armée à Molenbeek: avez-vous vu ces hommes?

Avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles.

Deux individus font des allers et retours devant le commerce. Ils observent les lieux et attendent le moment opportun pour commettre leur délit. Une dizaine de minutes plus tard, le premier auteur pénètre dans le magasin, suivi directement par le second. Le premier se dirige vers les caisses et menace l’employé avec une arme à feu.

Il monte sur le comptoir et menace également de son arme une cliente et sa jeune fille. Toutes deux décident alors de quitter les lieux mais l’auteur les suit en les pointant de son arme. L’employé est ensuite contraint sous la menace d’ouvrir les caisses une à une, et le second auteur se charge de retirer leur contenu. Une fois le butin en leur possession, les auteurs prennent la fuite en s’encourant.

Le 1er auteur est d’origine nord-africaine. Il est droitier armé d’un pistolet noir. Il porte une veste de training noire à capuche munie d’une tirette blanche et de cordons blancs, d’un pantalon de sport noir et de chaussures noires.

Le 2ème auteur est également d’origine nord-africaine et est âgé d’une vingtaine d’années. Il a les yeux foncés et les sourcils prononcés. Il porte des vêtements noirs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.