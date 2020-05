Elisabeth est inscrite à l'Ecole Royale Militaire: "La princesse sera une élève comme les autres" (vidéo)

Dès le 31 août prochain, la Princesse Elisabeth posera ses valises pour une année entière à l’école royale militaire, où elle étudiera les sciences sociales et militaires. Ce cursus est exigeant et sera donné dans un cadre strict qu’elle partagera avec une centaine d’autres élèves.

"Il y a en effet la formation académique avec des cours universitaires, et en plus de cela, ils sont formés en tant que militaires, donc ils reçoivent des périodes de camp et d'instructions militaires. Ils ont des exigences et des périodes intensives de sport. Ils sont suivis en permanence et coachés sur le plan caractériel", détaille le Colonel Thierry Pirenne, directeur de la formation de base des officiers

Tous les jours, les élèves doivent se lever à 6h. Le début des cours a lieu à 7h45… Et Elisabeth vivra en internat du dimanche au vendredi, avec en prime 5 heures de sport par semaine. A en croire ce cliché publié par le Palais Royal, la princesse… est prête.





Il y a quelques mois seulement, dans le discours prononcé à l’occasion de son 18ème anniversaire, la Duchesse de Brabant faisait déjà part de son ambition de s’engager.

"Je veux essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et continuer à l'améliorer en donnant le meilleur de moi-même. Le pays peut compter sur mon engagement", avait alors déclaré le jeune femme devant ses parents très émus.

Tradition familiale : la princesse suit notamment les traces de son père le roi Philippe, devenu général Amiral à l’école royale militaire.

Selon une source proche de la famille royale, ce choix est loin d’être imposé. Grâce à cette formation, la future souveraine pourra saisir les subtilités de la défense.

"La princesse va être une élève parmi les autres qui va avoir le même régime que les autres élèves et c'est également voulu pour qu'elle puisse s'intégrer au plus vite au sein du groupe de sa promotion", soutient le Colonel Thierry Pirenne, directeur de la formation de base des officiers.

Dès le 31 août, la Princesse fera ses premiers pas dans les études supérieures. Elisabeth reprendra ensuite des études civiles… en Belgique, ou à l’étranger.