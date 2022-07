La reine Mathilde débute une série de promenades pour la santé mentale

(Belga) La reine Mathilde a lancé mercredi une série de promenades à pied et à vélo sur le thème "Bouger ensemble pour la santé mentale". Elle entend ainsi délivrer un message positif autour du bien-être mental alors qu'elle célèbrera l'an prochain son 50e anniversaire. Entre juillet et décembre, la souveraine effectuera une promenade à vélo ou à pied dans chacune des dix provinces et en Région bruxelloise, en compagnie de personnes et d'organisations qui développent des projets autour du bien-être mental.

La Reine effectuera à chaque fois des distances de 20 kilomètres (maximum) à pied ou 30 kilomètres (maximum) à vélo. Le coup d'envoi a eu lieu mercredi en Flandre occidentale. Mathilde a effectué une balade cycliste dans les domaines Vloethemveld et Bulskampveld (sud de Bruges), en compagnie notamment de pensionnaires malvoyants ou aveugles du centre Licht & Liefde de Varsenare. "Je veux profiter de mon 50e anniversaire pour souligner à quel point il est important de prendre soin de sa santé mentale. Bouger régulièrement booste votre humeur et réduit le stress", a commenté la reine Mathilde. (Belga)