Le président français visitera le 20 novembre LaVallée à Molenbeek

(Belga) Dans le cadre de la visite d'Etat du président français Emmanuel Macron et de la première dame Brigitte Macron, sur invitation du roi Philippe et de la reine Mathilde, une rencontre avec des acteurs du tissu associatif de Molenbeek-Saint-Jean est prévue le mardi 20 novembre à LaVallée, un espace de travail partagé développé par la coopérative Smart.

Le Roi avait déjà effectué une visite de ce site à l'automne. "Au travers de certaines de ses dernières visites, on ressent une volonté du roi Philippe de venir en appui aux nouvelles entreprises sociales", estime l'administrateur délégué de la coopérative SMart, Sandrino Graceffa. "Il y a, je crois, de sa part une vraie découverte de l'importance en Belgique de l'économie sociale et solidaire et des réponses que ces nouvelles entreprises apportent au mieux vivre ensemble en Belgique. On sent qu'on est dans un pays où il y a des corps intermédiaires importants - des syndicats, des associations, des coopératives... - et ces nouvelles formes d'entreprises montrent, qu'en ces périodes difficiles, les gens arrivent à trouver des solutions qui vont vers encore plus de solidarité". Par ailleurs, il ajoute qu' "on a tous besoin aussi de donner une image plus positive de Molenbeek (...) car l'image qui s'est développée dans les médias ne correspond pas à la réalité". Des portraits réalisés par la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek-Saint-Jean sera visible lors de la visite. Cette ancienne blanchisserie de 6.000 m2 a été rouverte il y a 3 ans sous le nom de LaVallée. Elle offre un espace culturel où sont organisés 150 à 200 événements par an et des espaces de travail à quelque 150 occupants permanents, parmi lesquels des créatifs, des architectes, des vidéastes, etc. "On crée une mutualisation en termes de connaissances et de compétences et on essaie de créer du lien", explique le manager de LaVallée, Pierre Pevée. "Cette micro-économie permet aux occupants de viser un meilleur développement de leurs activités". (Belga)