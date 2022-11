Comment choisir le bon cadeau pour la Saint-Nicolas: voici les trois tendances de cette année

1 Des objets dérivés

Les listes sont bouclées et envoyées. Saint-Nicolas, en plein rush avant le 6 décembre, se prépare à gâter nos chers enfants. Mais quelles sont les tendances de jouets cette année ?

Pour le papa du petit Raphaël, sans hésitation, ça sera du Pat Patrouille et du Pyjamask. Les dessins animés et films à succès inspirent en effet largement les objets désirés par les plus petits.

Veerle De Witte, directrice générale d’une chaine de magasins de jouets confirme: "A partir du moment où il y a un nouveau film qui sort, tout de suite on remarque qu’il y a une demande des clients et bien-sûr on essaye de de leur fournir ce qu’il faut. Ça peut être des jouets, des bouquins, des costumes pour se déguiser", explique-t-elle. "La Reine des Neiges en est un bon exemple."

2 Des jeux pour tous

Autre constat: on opte bien plus qu'avant sur des jeux intergénérationnels. Comprenez: on recherche des jeux de société sans limites d'âges afin que tout le monde puisse participer. "Pour que les parents, les grands-parents, les petits-enfants puissent jouer ensemble, pour créer une connexion."

3 De l'économie

Veerle De Witte remarque également que les promotions sont davantage privilégiées cette année. L’heure est donc aux économies… et même d’énergie. "On a de plus en plus de demandes de parents pour avoir des jouets plus durables", note la directrice.

"1,8 million de jouets en transit"

Et pour répondre à toutes ces demandes, on s’active dans les coulisses. Dans un grand entrepôt, depuis début octobre, 1,8 million de jouets sont en transit. La gestion de cette charge de travail nécessite 40% de personnels en plus… Et des rythmes de livraisons largement intensifiés. François Delrue chef de département d’un centre de distribution de jouets, confirme: "Depuis début novembre, on livre quotidiennement nos magasins, contre trois à quatre fois par semaine en dehors de cette période." Du fil à retordre pour combler toute la famille!