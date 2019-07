Les Belges à l'étranger - Ferrera et ses Belges font une bonne opération avec Dudelange en Europa League

(Belga) Le F91 Dudelange, entraîné par l'ancien T2 du Standard de Liège Emilio Ferrera, s'est imposé mardi en Macédoine du Nord face à Shkendija (1-2) en match aller du deuxième tour préliminaire de l'Europa League.

Deux Belges étaient titulaires au coup d'envoi de la rencontre dans le camp de Dudelange: Bouchouari et Bougrine. Ce dernier a cédé sa place au repos à un autre Belge, Bernier, alors que l'équipe locale menait au score 1-0 grâce à une réalisation d'Ibraimi sur penalty (7). Les Luxembourgeois ont cependant trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score via Bettaieb (64), tout juste monté au jeu, avant de prendre l'avantage sur penalty par l'intermédiaire de Sinani (68). L'ancien milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise Morren est monté au jeu à la 79e tandis que Lesquoy et Moutha-Sebtaoui sont restés sur le banc de touche. La manche retour au lieu jeudi prochain. (Belga)