Des passagers empêchés de débarquer à Bruxelles à cause de la tempête: jusqu'à 3H de retard

Plusieurs personnes ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce vendredi soir pour signaler qu'elles étaient bloquées dans des avions à l'aéroport de Bruxelles. "Vol de Malaga vers Bruxelles, ils ne peuvent pas nous débarquer à cause du vent. Ça fait déjà 1h", nous a-t-on expliqué. "Depuis 18h00 on attend dans l'avion venant de Milan, on ne peut pas sortir car il n'y a pas d'escalier et pas de bus à cause de la tempête. J'ai demandé de l'eau et j'ai dû payer 3€", nous a confié Maria juste avant 20h.

Contactée par nos soins, une porte-parole de l'aéroport confirme. "Nous avons eu des rafales plus fortes ce soir. À cause du vent, la manutention ne peut pas être faite. Les bagages ne peuvent pas êtres sortis, les escalators ne peuvent pas être déployés, etc.", nous a-t-elle expliqué.

D'après la représentante de l'aéroport, cela ne veut pas dire que les atterrissages ou décollages sont suspendus. "Les perturbations arrivent par moments. Il faut alors attendre un moment où le vent se calme", a-t-elle précisé.

Selon la porte-parole, une dizaine de vols ont été impactés. Certains ont enregistré deux à trois heures de retard.