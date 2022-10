De la douceur au menu des prochains jours

(Belga) Jeudi après-midi, quelques champs nuageux défileront sur la partie du sud du pays, tandis qu'ailleurs le soleil dominera largement le ciel, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en plaine.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera relativement serein, avec cependant un risque de brume ou de banc de brouillard en Ardenne. Le thermomètre affichera 0 degré sur les reliefs et 11 degrés à la Côte, sous un vent faible à modéré. La journée de vendredi s'annonce toujours assez ensoleillée. Seuls quelques nuages élevés et cumuliformes pourront tout de même venir décorer le ciel. Les maxima varieront entre 13 degrés en haute Ardenne et 18 degrés en plaine. Le vent, modéré à l'intérieur des terres, soufflera assez fort à la mer. La nuit de vendredi à samedi, de faibles pluies pourraient arroser le pays, mais elles devraient laisser place à de larges éclaircies ce week-end. (Belga)