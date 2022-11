Des nuages et de la pluie en perspective

(Belga) Selon l'IRM, lundi après-midi, il fera d'abord sec, avec encore quelques éclaircies sur le nord-est. Plus tard, une zone de pluie envahira le pays par l'ouest. Les précipitations n'atteindront l'est qu'en soirée. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 8 à 9 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est.

Lundi soir, le ciel sera couvert avec des pluies qui nous quitteront progressivement par l'est. Plus tard en soirée et durant la nuit, il fera plus sec avec même temporairement de larges éclaircies. Une averse locale restera possible dans l'ouest. En Ardenne, beaucoup de nuages bas s'accrocheront, à l'origine de quelques bruines ou faibles chutes de neige fondante et une mauvaise visibilité. Les minima varieront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 4 à 5 degrés en Flandre. Mardi, il fera généralement très nuageux avec des périodes de pluie ou quelques averses. En Hautes Fagnes, quelques flocons seront possibles, surtout à l'aube. Les maxima varieront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 8 à 9 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à localement assez fort de secteur sud avec des pointes de 50 à localement 60 km/h. Mercredi, la journée débutera par un temps sec avec des éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse. Une zone de pluie, parfois modérée, atteindra toutefois déjà la côte en fin de matinée et traversera le pays d'ouest en est l'après-midi. À l'arrière, de larges éclaircies referont leur apparition. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine. (Belga)