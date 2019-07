Des ORAGES vont s'abattre sur le pays aujourd'hui: fortes pluies, grêle et coups de vent

Aujourd'hui vendredi, un front d'averses orageuses s'enfoncera sur le pays à partir du nord et de l'ouest, annonce l'Institut Royal de Météorologie. Ces averses gagneront rapidement le centre puis l'Ardenne qui pourra encore profiter de quelques embellies matinales. Ces averses orageuses pourront être accompagnées de fortes pluies, de grêle et de coups de vent.

Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra en cours d'après-midi à partir de la région côtière sur l'ouest puis le centre du pays en soirée. Les maxima varieront entre 20 et 22 degrés à la mer et en Ardenne, et entre 22 et 24 degrés dans les autres régions. Le vent modéré d'ouest et s'orientera au nord-ouest.

Ce soir et en début de nuit, les dernières averses encore parfois orageuses s'évacueront vers le sud-est et un temps plus sec avec temporairement de larges éclaircies s'installera sur le pays. En cours de nuit, la nébulosité redeviendra plus abondante à partir du nord avec un léger risque d'averse. Les minima seront compris entre 10 et 12 degrés en Ardenne et entre 13 et 15 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.

Demain samedi, les averses se concentreront sur la moitié est du pays. Le ciel sera partiellement à très nuageux. En cours d'après-midi, il fera plus sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Un vent modéré de secteur nord, à la mer parfois assez fort, nous amènera de l'air maritime plus frais. Les maxima ne dépasseront pas 17 à 21 degrés.

Dimanche, le temps sera calme et généralement sec. Les nuages seront assez nombreux le matin mais le soleil devrait revenir l'après-midi. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés.

Lundi, le vent de nord devrait nous ramener assez bien de nuages en provenance de la Mer du Nord mais le temps devrait rester généralement sec. Il fera assez frais avec des maxima de 15 à 20 degrés.

Mardi, temps calme et généralement sec avec un mélange de nuages et d'éclaircies. Maxima proches de 21 degrés.

Mercredi, temps un peu plus chaud avec un ciel partiellement nuageux. Légère instabilité avec possibilité d'une petite averse. Maxima proches de 23 degrés.

Jeudi, l'atmosphère reste assez chaude et légèrement instable avec un léger risque d'averses. Maxima proche de 24 degrés.