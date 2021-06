Du soleil jusqu'à la moitié de la semaine prochaine

(Belga) Des éclaircies se partageront le ciel avec des nuages ce vendredi après-midi, annonce vendredi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Il fera sec sur la plupart des régions et les maxima seront compris entre 20 degrés en bord de mer et 27 degrés en Campine. L'extrême est du pays pourrait s'attendre à une averse locale. Le week-end s'annonce sec et ensoleillé.

Samedi, le temps sera d'abord nuageux. A la mi-journée, des éclaircies reviendront par le nord­-ouest pour atteindre le sud­-est en fin d'après­ midi. Il fera sec à quelques gouttes près et moins chaud avec des maxima de 18 ou 19 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, à 23 degrés dans le centre. Le vent modéré d'ouest s'orientera au nord-ouest, et au nord au littoral. Dimanche, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 20 à 25 degrés, sous un vent généralement faible. Le début de la semaine prochaine sera, lui aussi, ensoleillé et chaud avec des températures qui monteront lundi jusqu'à 30 degrés en Campine. Mardi, le thermomètre atteindra 31 degrés dans l'intérieur du pays et il frôlera les 33 degrés mercredi. Le ciel devrait se couvrir à partir de jeudi, avec des averses et des orages parfois intenses. (Belga)