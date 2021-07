Prévisions météo: la semaine sera nettement plus estivale, malgré quelques nuages

Après dissipation des brumes matinales, la journée de lundi débutera sous de larges éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le mercure indiquera jusque 20 à 25°C. Au fil de la journée, le ciel se gorgera de nuages à certains endroits à partir du nord et quelques gouttes pourraient se perdre de manière passagère. Le soleil brillera généreusement sur l'extrême sud du pays et, en fin d'après-midi, les éclaircies gagneront à nouveau du terrain depuis le nord. Les maxima oscilleront entre 20 et 22°C en Ardenne et à la Côte, 22 ou 23°C dans le centre et 25°C en Gaume, sous un vent faible. À la tombée du soir, le ciel se dégagera encore et le temps restera sec pour une nuit peu nuageuse. Le thermomètre marquera alors 9 à 15°C.

Ce soir, les éclaircies s'élargiront et le temps restera sec. La nuit prochaine, le ciel sera généralement peu nuageux, et quelques bancs de nuages bas ou nappes de brouillard se reformeront par endroits. Les minima se situeront entre 9 et 15 degrés. Le vent sera faible, au littoral parfois modéré, de secteur nord-est s'orientant au secteur est.

Mardi, le temps sera sec et d'abord ensoleillé après la grisaille matinale localisée. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront. Des conditions plus ensoleillées persisteront toutefois à la côte. En soirée, les éclaircies s'élargiront à nouveau. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est revenant vers le nord à nord-est.

Mercredi, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera sec et assez ensoleillé avec parfois quelques nuages de beaux temps, qui seront un plus nombreux en journée, avant de disparaître en soirée. Les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés, sous un vent faible puis localement modéré, souvent de secteur nord à nord-est.

Jeudi, la situation évoluera peu. Le matin, de la grisaille pourra être présente. En journée, le temps sera une nouvelle fois assez beau avec parfois quelques nuages et des maxima de l'ordre de 25 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible et au littoral modéré, de secteur nord-est.

Vendredi, il fera d'abord ensoleillé avant l'apparition de quelques champs nuageux mais le temps restera encore sec. Il fera aussi chaud avec des maxima qui seront compris entre 25 et 28 degrés, mais qui atteindront localement les 29 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est à est, au littoral, modéré à parfois assez fort de secteur nord-est. La nuit suivante, le risque de quelques averses (orageuses) localisées augmentera depuis le sud-ouest.