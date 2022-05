L'IRM étend son alerte orange pour des orages à Bruxelles et quatre nouvelles provinces

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a étendu vendredi son alerte orange pour des averses orageuses à Bruxelles ainsi qu'aux provinces du Brabant wallon, de Namur, du Brabant flamand et du Limbourg. Plus tôt dans la matinée, les provinces de Liège et de Luxembourg avaient déjà été placées sous code orange. Le reste du pays est en alerte jaune.

Ces averses orageuses pourront être accompagnées de violents coups de vent et de grêle. Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, les précipitations atteindront probablement entre 31 et 50 mm par heure ou entre 41 et 60 mm en six heures et seront sans doute accompagnées de rafales d'au moins 90 km/h, ce qui justifie le code orange. L'IRM précise que des orages violents pourraient avoir lieu localement ailleurs. Pendant ces orages, le SPF Intérieur rappelle de ne pas appeler le numéro 112 pour les dommages normaux causés par un orage mais de composer le 1722 ou d'utiliser le guichet électronique www.1722.be. Les lignes 112 sont ouvertes pour les situations qui peuvent mettre une vie en danger. L'envoi d'une demande d'intervention par le biais du guichet électronique 1722.be est le moyen le plus direct pour demander l'aide des pompiers lorsqu'aucune vie n'est en danger, souligne le SPF Intérieur. Cette demande est directement transmise aux pompiers. (Belga)