La première semaine d'école se clôture sous le soleil

(Belga) La première semaine de l'année scolaire se clôturera sous le soleil, accompagné tout de même de nuages plus nombreux qu'en matinée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'une ou l'autre averse pourrait donner le coup d'envoi du week-end dans les régions bordant la frontière française, accompagnée éventuellement d'un coup de tonnerre. Il fera 21 °C en Hautes-Fagnes et 28 °C ailleurs.

Le ciel devrait rester clair pour permettre d'observer les étoiles vendredi soir et pendant la nuit. Le sud-est pourrait se retrouver arrosé par l'une ou l'autre averse mais le reste du pays restera au sec. Les minima oscilleront entre 13 et 17 °C. Samedi fera grise mine, avec une nébulosité variable à abondante. Des averses pourront se développer, surtout l'après-midi. De l'orage pourrait même s'inviter, surtout sur l'est. En soirée, le risque d'averses se volatilisera, permettant de profiter de la douceur persistante. Le thermomètre affichera 20 °C en Hautes-Fagnes et 26 °C sur l'ouest. Dimanche affichera un tout autre visage, avec un soleil franc dès le début de la journée. Les nuages n'auront toutefois pas dit leur dernier mot, revenant s'immiscer dans le ciel au cours de la journée. Les températures resteront élevées, avec de 23 à 28 °C prévus. La chaleur devrait subsister en début de semaine prochaine, avec jusqu'à 29 °C attendus lundi, 27 °C mardi et 26 °C mercredi. (Belga)