Les orages s'abattent sur la Belgique... et nous réservent parfois un joli spectacle: voici vos photos

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune pour des orages sur toute la Belgique jusqu'à ce mardi à 23h. "Des précipitations intenses sont possibles localement, ainsi que de la grêle. Une nouvelle vague d'orages nous touchera ce mardi, probablement déjà actifs dès la mi-journée", a indiqué l'IRM.



Si l'on préfère généralement le soleil aux nuages, le spectacle que nous a offert la météo ce lundi valait tout de même le coup d'oeil. Plusieurs personnes se sont émerveillées devant la forme des nuages ou le coucher de soleil. D'autres ont été surprises par les chutes de grêle. Voici les photos que vous nous avez envoyées via le bouton orange Alertez-nous.



Dany à 21h23: "Voici le ciel à Dinant ce soir, avec de l'orage et ce très beau spectacle".





Dimitri à 20h41: "Orage au-dessus de la basilique Koekelberg".





Christine à 18h32: "Orage et chute de grêle à Huissignies (Chièvres)".





Christelle à 18h: "Magnifique ciel à Maisières, sous les bruits du tonnerre... Splendide!".





Jimmy à 17h39: "Superbes nuages sur Theux".







Des inondations dans la région de Saint-Trond



À Saint-Trond, par contre, les caprices de la météo n'ont pas vraiment réjoui les habitants. Des intempéries ont frappé la région lundi en soirée, provoquant des inondations dans la localité de Velm tandis que la foudre est tombée sur une cabine électrique à Brustem. Plusieurs rues ont été privées d'électricité.





Le temps ce mardi



Mardi matin, un peu de brume ou quelques bancs de brouillard seront localement présents mais, de manière générale, le temps sera assez ensoleillé. Assez rapidement, des cumulus se formeront et finiront par dégénérer en averses et orages, probablement déjà dès la mi-journée sur certaines régions. En raison du faible mouvement de ces orages, les précipitations pourront être localement importantes. De la grêle est aussi possible. Dans l'intérieur, les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés sous un vent faible et variable. À la côte, sous un vent s'orientant au nord, les températures n'atteindront pas les 20 degrés.



La nuit de mardi à mercredi, les averses s'estomperont bien qu'une dernière averse isolée pourrait traîner. De la brume et du brouillard pourront se former localement. Le vent sera faible de nord ou de direction variable, les minima proches des 11 degrés.





Pour mercredi



Mercredi matin, quelques averses de la nuit traîneront sur le nord-est du pays. Ailleurs, il fera sec et peu à partiellement nuageux. La brume et les brouillards locaux se dissiperont rapidement. De nouvelles averses orageuses éclateront ensuite sur le pays, donnant localement des quantités de précipitations relativement importantes. Les maxima varieront entre 19 degrés à la mer et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est dans l'intérieur, et modéré de nord-est au littoral.





Un week-end chaud



Jeudi sera une nouvelle journée instable avec des averses encore localisées le matin, et nettement plus actives et répandues l'après-midi et le soir. Ces averses s'accompagneront à nouveau d'orages et produiront assez bien de pluie. Les températures maximales varieront entre 18 et 24 degrés. Le vent sera faible et variable ou de secteur est dans les terres, et faible puis modéré de nord-est à la côte.



Vendredi, les averses pourraient perdre leur caractère orageux et devenir plus localisées. Il pourrait même faire sec et lumineux sur de nombreuses régions. Les maxima varieront entre 22 et 26 degrés dans l'intérieur, sous un vent faible d'est à sud-est. À la mer, il fera un peu moins chaud (19 degrés) en raison d'une brise de secteur nord.



Ce week-end et lundi prochain, la chaleur s'installera sur le pays: dans le centre en effet, les maxima avoisineront les 27 degrés samedi et les 29 degrés les deux jours suivants. Les débuts de journée devraient être assez ensoleillés, mais des orages de chaleur pourraient se former vers le soir. Le vent sera généralement faible de secteur est. Une brise de mer rafraîchira l'atmosphère au littoral.