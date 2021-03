Le temps, sec et ensoleillé, anormal pour cette saison, va durer jusqu'à jeudi avant que les valeurs de température ne baissent brutalement.

Sec et ensoleillé, tels sont les maîtres mots de ce lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), avec des températures comprises entre 15°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 19°C dans le centre. Le vent souffle toutefois de manière modérée, de secteur sud-ouest.

Le ciel devrait rester exempt de nuages ce soir et pendant la nuit mais des bancs de brouillard pourraient se former par endroits. La nuit restera fraîche, avec des minima oscillant entre 1 et 6°C et qui pourront chuter jusqu'à -2°C en Ardenne.

Les Belges pourront laisser tomber les vestes mardi, avec un mercure qui grimpera jusqu'à 22°C. Le temps sera propice aux bains de soleil et le vent s'affaiblira, pour tourner de secteur sud à sud-est.

La chaleur restera de la partie mercredi et jeudi, avec des températures dépassant les 20°C. Il faudra en profiter avant que les valeurs ne baissent brutalement. "Ce sont des courants de nord qui vont s'installer", a expliqué notre présentatrice météo Emilie Dupuis. "On va être sous la protection d'un anticyclone qui est situé sur l'Islande mais il va nous envoyer des courants de nord et donc de l'air polaire. Donc, dans le courant de la journée de jeudi, déjà, à partir du littoral, on aura des températures qui seront beaucoup plus froides, beaucoup plus fraîches".

Le thermomètre n'atteindra plus que 12 à 15°C vendredi et 11°C samedi.