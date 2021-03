Météo: il n'a jamais fait aussi chaud en Belgique au mois de mars

Le mercure a grimpé jusqu'à 23,3° ce mardi à Uccle, en faisant le 30 mars le plus chaud depuis le début des mesures et battant le record de 22,7° enregistré en 1968, a annoncé le météorologue David Dehenauw sur Twitter.

Prévisions pour les prochains jours

Demain mercredi sera à nouveau une belle journée ensoleillée avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Les maxima, toujours chauds pour la saison, se situeront entre 18 ou 19 degrés en Ardenne et 24 degrés dans le centre du pays. Le vent sera généralement faible de secteur sud à sud-ouest. Dans le courant de l'après-midi, une brise de mer pourrait toutefois se lever à la côte. La nuit de mercredi à jeudi sera calme sous un ciel serein. Quelques brumes et bancs de brouillard pourraient toutefois se former par endroits. Les minima varieront de localement 1 degré en Ardenne à 10 degrés dans certaines villes. Le vent sera faible de secteur sud-ouest ou de direction variable.

Jeudi, le temps restera sec avec pas mal de soleil. Dans l'intérieur des terres, il fera encore chaud avec des maxima de 17 à 23 degrés. A la mer et dans l'extrême ouest du pays, par contre, un vent de nord s'établira en cours de journée ; il fera alors nettement plus frais avec des maxima compris entre 10 et 15 degrés.

Vendredi, le temps restera sec avec d'abord de nombreux champs nuageux, puis progressivement plus de périodes ensoleillées. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 8 ou 9 degrés à la mer à 11 ou 12 degrés dans le centre du pays. En Lorraine belge, le temps resterait toutefois ensoleillé et le mercure pourrait alors encore atteindre 18 degrés. On prévoit un désagréable vent modéré de nord-nord-est. A la mer, le vent sera d'ailleurs assez fort.

Samedi aussi, le temps sera sec et frais avec des maxima de 6 degrés en Hautes-Fagnes, 8 ou 9 degrés dans le centre et 11 degrés en Lorraine belge. Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le vent sera modéré de secteur nord-est.

Dimanche, après une nuit fraîche avec des températures localement proches de 0 degré, le temps sera sec et le ciel variable. Le temps devrait être plus ensoleillé vers l'Ardenne. Les maxima varieront de 8 à 13 degrés, selon les éclaircies. Le vent sera le plus souvent faible de secteur sud-ouest ou de directions variées. A la mer, il deviendra modéré de sud-ouest.