Météo - Un temps doux samedi avant un dimanche estival

(Belga) Le temps restera sec samedi mais des nuages persisteront, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 10 à 15°C, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-est.

La nuit prochaine, le ciel sera dégagé sur l'ensemble des régions. Les minima oscilleront entre 0 et 5°C. Dimanche, le temps sera favorablement influencé par un anticyclone sur l'est de la Pologne et la Biélorussie. Il fera beau et doux, le mercure grimpant jusqu'à 18°C en Ardenne et entre 18 et 21°C ailleurs. Le vent, de secteur sud à sud-est, sera généralement modéré. La journée de lundi commencera sous un temps sec et lumineux, avant le retour de champs nuageux dans l'après-midi. Le thermomètre affichera entre 14 et 20°C. (Belga)