Météo - Un temps généralement sec avec de nombreux nuages

(Belga) Le temps restera sec mais très nuageux mercredi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un peu de bruine sera possible localement en matinée, tandis que des éclaircies seront présentes sur le sud­-est. Ces dernières pourront s'étendre sur la région côtière et le nord-­ouest du pays dans l'après-midi. Les maxima atteindront 0°C en Hautes­ Fagnes, 5 ou 6°C sur le centre et 7 ou 8°C à la mer.

Dans la soirée et durant la nuit, le temps restera sec avec des éclaircies et des passages nuageux. De la brume et du brouillard, parfois givrant, se développeront rapidement. En haute Belgique, le ciel se dégagera en cours de nuit. Les minima chuteront entre ­-3 et 1°C en fonction des éclaircies. En haute Ardenne, les températures pourront localement dégringoler jusqu'à ­-7°C voire moins. La journée de jeudi débutera avec de nombreux nuages bas et du brouillard givrant, mais le soleil pourrait s'imposer dès le matin sur les hauteurs ardennaises. L'après­ midi, les éclaircies s'étendront du sud­ est vers le centre du pays alors que le temps restera probablement couvert sur l'ouest et le nord. Les maxima oscilleront autour de 4°C. (Belga)